МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в пятницу днем на фоне ослабления курса доллара по отношению к мировым валютам в свете опасений за перспективы восстановления американской экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.32 мск цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,3% до 43,38 доллара за баррель, сентябрьский фьючерс на Brent дорожал на 0,47%, до 43,14 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 0,43% — до 40,1 доллара за баррель.

Поддержку стоимости нефти в пятницу оказывает негативная динамика курса доллара к другим ключевыми мировым валютам, что является позитивным фактором для сырьевых товаров, в том числе нефти. Индекс доллара торгуется в районе минимума с мая 2018 года на статистике из США, которая показала рекордное падение крупнейшей мировой экономики во втором квартале.

"Меры поддержки мировой экономики и слабый доллар продолжат поддерживать цены на "черное золото", поскольку исторически нефть рассматривается как средство хеджирования инфляции", — сказал агентству Рейтер гендиректор консалтинговой компании Oilytics Кешав Лохия (Keshav Lohiya).