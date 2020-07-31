МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Цены на нефть растут, продолжая восстанавливаться после падения накануне, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.35 мск цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,58% до 43,5 доллара за баррель, сентябрьский фьючерс на Brent дорожал на 0,68%, до 43,23 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 0,78% — до 40,23 доллара за баррель.

Накануне цены на нефть закрылись снижением на 2-3%, после того как в ходе торгов четверга котировки опускались в пределах 6% на росте экономической напряженности. Резкое падение ВВП США и Германии вызвали опасения за состояние мировой экономики, которая в случае рецессии влечет за собой падение спроса на нефть.

В то же время инвесторы продолжают оценивать перспективы развития спроса на сырье. С одной стороны, по мере восстановления экономики спрос на нефть растет, что побуждает компании увеличивать объемы добычи нефти. Так, накануне ConocoPhillips сообщила о полном восстановлении нефтедобычи на Аляске, а также о частичном восстановлении сокращенных объемов добычи в регионе Lower 48 (континентальные штаты США за исключением Аляски — ред.).

С другой стороны, ряд ведомств, таких как ОПЕК и МЭА, прогнозируют рекордное падение спроса в этом году. "Рынок указывает на то, что он хочет увидеть, попадает ли импортированная нефть в запасы или же мы все-таки увидим признаки восстановления спроса", — сказал агентству Блумберг аналитик Tradition Energy Джин Макджиллиан (Gene McGillian).

Тем временем, нефтесервисная компания Baker Hughes опубликовала еженедельные данные, согласно которым за неделю, завершившуюся 31 июля, число действующих нефтяных буровых установок в США снизилось на одну штуку, до 180 агрегатов. Это снижение последовало за скромным ростом показателя на прошлой неделе, который прервал падение длительностью в 18 недель.