МОСКВА, 31 июл /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Рубль вечером ощутимо падает против доллара и евро, хотя и немного отошел от минимумов с марта-мая, обновленных днем.

Повышенный спрос на валюту в рамках конвертации дивидендов и подготовки компаний к выплатам по внешнему долгу остается главным фактором ослабления российской валюты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.00 мск рос на 99 копеек до 74,16 рубля, курс евро – на 79 копеек до уровня 87,44 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее в пятницу доллар и евро обновили максимумы с мая и марта, соответственно, поднявшись до 74,5 и 88,0 рубля.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Российская валюта в пятницу продолжает ощутимо терять против доллара и евро, обновляя минимумы за несколько месяцев. Повышенное давление на российскую валюту продолжает оказывать конвертация дивидендов в валюту.

Только "Газпром" уплачивает дивидендов почти на 361 миллиард рублей (около 5 миллиардов долларов). Кроме того, на фоне сокращения поступлений валюты от экспорта нефти чувствительными становятся платежи по обслуживанию внешнего долга нефинансовыми компаниями РФ. В третьем квартале они могут составить 9,2 миллиарда долларов, в четвертом — 19,7 миллиарда, оценил Роман Наумов из BCS Global Markets.

Западноевропейские биржевые индексы в пятницу упали на 0,5-1,5%. Американские фондовые индексы вечером преимущественно снижаются – в пределах 0,8%.

Рынки оценивают американскую макроэкономическую статистику. Потребительские доходы в США в июне снизились на 1,1% по сравнению с маем, что хуже прогноза снижения в 0,5%. При этом расходы потребителей выросли на 5,6% в месячном выражении, ожидался рост на 5,5%. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index) в июле опустился до 72,5 пункта с уровня июня в 78,1 пункта, хотя ожидалось снижение только до 73 пунктов.

В итоге, доллар и евро вечером растут к рублю на 1,1-1,5%. Рублевая цена нефти колеблется выше 3,2 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Негативно на рубле сказывается падение спроса на российский госдолг со стороны отечественных и зарубежных инвесторов, считает Алексей Коренев из ГК "Финам". В ходе аукционов, проведенных Минфином в среду, у ведомства не получилось привлечь нужный объем денежных средств, при том, что поставлены планы привлечь в течение квартала 1 триллион рублей, добавляет он.

Кроме того, на рубль оказывают давление еще несколько факторов, таких, так слабая динамика восстановления экономики РФ, окончание налогового периода, достаточно большие дивидендные выплаты по российским эмитентам, пришедшиеся как раз на конец июля и начало августа, почти двукратное снижение объема валютных интервенций ЦБ, заинтересованность правительства в умеренной девальвации рубля в целях балансировки бюджета, говорит Коренев.

"Впрочем, вполне можно ожидать, что на следующей неделе последует техническая коррекция, вызванная снятием перепроданности рубля. Но вот насчет ее глубины и продолжительности, если она вообще случиться, говорить пока рано", — добавил аналитик.

Следующая неделя с высокой вероятностью откроется коррекцией в пользу рубля, также считает Валерий Емельянов из ИК "Фридом Финанс".

"Восемь сессий роста подряд по доллару и девять по евро это крайне редкий феномен для рынка. Снижение обеих резервных валют давно назрело. Доллар способен откатиться ниже 73,5 рубля, у евро запас падения больше – до 86 рублей, то есть почти на 2 рубля вниз", — оценил он.