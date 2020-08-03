МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Цены на нефть в понедельник вечером растут более чем на 1,5-2% на волне общего рыночного оптимизма, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.39 мск цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,63% — до 44,23 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 2,11% — до 41,12 доллара за баррель.

Несмотря на рост случаев коронавируса в США и ряде ​​других стран, в понедельник на мировых рынках преобладают оптимистичные настроения, вызванные надеждами на постепенное восстановление мировой экономики после COVID-19.

На этом фоне инвесторы с оптимизмом встретили новые данные о состоянии экономики США. По данным Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в июле вырос до 54,2% со значения июня в 52,6%. Ожидался рост только до 53,6%.

"Если экономическая активность продолжит расти, то это приведет к росту спроса и станет поддержкой для рынка", — приводит агентство Блумберг слова вице-президента по маркетинговым исследованиям Tradition Energy в Стэмфорде Джина Мак-Гиллиана (Gene McGillian).