МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Цены на нефть во вторник вечером растут на фоне ослабления доллара к другим мировым валютам, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.13 мск цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,45% — до 44,35 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 1,24% — до 41,52 доллара за баррель.

Поддержку стоимости нефти во вторник оказывает негативная динамика курса доллара к другим ключевыми мировым валютам, что является позитивным фактором для сырьевых товаров, в том числе нефти.

Инвесторы также надеются, что продолжающееся восстановление экономической активности в мире поведет за собой постепенное восстановление спроса, в том числе на топливо.

"В данный момент мы не наблюдаем существенных новостей, в которых было бы указание на то, идти нам вверх или вниз…. Мы, вероятно, будем просто отслеживать динамику акций и доллара США", — отметил агентству Блумберг управляющий сотрудник Tyche Capital Advisors Тарик Захир (Tariq Zahir).