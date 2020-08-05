МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Китайская компания Alibaba Health Information Technology, подразделение Alibaba Group, провело крупнейшее с 2015 года вторичное размещение акций (SPO) на бирже Гонконга, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на сообщение компании.

В частности, Alibaba Health в рамках SPO выпустила 499 миллионов новых акций по цене 20,05 гонконгского доллара (2,59 доллара) за штуку. Таким образом, компания привлекла почти 1,3 миллиарда долларов. "Alibaba Health заявила, что эти деньги будут направлены на развитие фармацевтического бизнеса в сфере электронной коммерции", — пишет Рейтер.

Как отмечает агентство, по данным Refinitiv, это размещение стало крупнейшим SPO в Гонконге с 2015 года, когда фармацевтическая компания CSPC Pharmaceutical Group привлекла в ходе аналогичного шага 1,26 миллиарда долларов.

В июле другое подразделение Alibaba, финтех-компания Ant Group, запустила процесс одновременного первичного публичного размещения акций (IPO) на биржах Гонконга и Шанхая. Предполагается, что оно может стать одним из крупнейших в мире в 2020 году. Ожидается, что Ant Group продаст от 5% до 10% своих акций в ходе IPO и может получить оценку всей компании на уровне свыше 200 миллиардов долларов.

Китайская Alibaba в 2019 году провела вторичный листинг на бирже Гонконга, в ходе которого привлекла 12,9 миллиарда долларов. Размещение Alibaba на бирже Гонконга стало крупнейшим в прошлом году. В 2014 году компания выручила рекордные 25 миллиардов долларов после первичного размещения акций на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Alibaba Health Information Technology — инвестиционная холдинговая компания, которая занимается интернет-технологиями и платформами для предоставления медицинских услуг. Компания была основана 11 марта 1998 года и имеет штаб-квартиру в Гонконге.