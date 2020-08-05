МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Нефть марки Brent отыграла все потери с 6 марта, когда распалась прежняя сделка ОПЕК+, превысив отметку в 45,27 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.26 мск цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,96% — до 45,3 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 2,04% — до 42,55 доллара за баррель.

В марте начался обвал нефтяных котировок после того, как 6 марта страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения о сокращении добычи нефти, ни о его продлении. В результате с 1 апреля были сняты ограничения на добычу в странах-участницах прежнего альянса. Только за март нефть подешевела более чем в два раза.

Инвесторы отыгрывают данные Американского института нефти (API), согласно которым запасы нефти в США снизились за минувшую неделю на 8,6 миллиона баррелей.

Теперь трейдеры ждут публикации официальных данных американского министерства энергетики, которые будут обнародованы позднее в среду. Аналитики ждут, что ведомство также сообщит о снижении запасов, но только на 3 миллиона баррелей после падения более чем на 10 миллионов баррелей неделей ранее.

"Оптимистичные настроения связаны сегодня с новостями по запасам в США, но мы полагаем, что "быкам" может понадобиться спрятаться на ранчо, так как тема COVID-19 снова выйдет на центральный план в ближайшие дни", — сказала агентству Рейтер аналитик Rystad Energy Паола Родригес-Масиу (Paola Rodriguez-Masiu).