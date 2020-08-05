Нефть дорожает на данных минэнерго США о запасах сырья в стране
МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером растут на 3,6-3,8% на фоне публикации статистики о запасах и добыче в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.33 мск цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 3,58% — до 46,02 доллара за баррель, сентябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 3,76% — до 43,27 доллара за баррель.
Трейдеры обратили внимание на данные минэнерго США, согласно которым запасы нефти в стране за минувшую неделю снизились на 7,4 миллиона баррелей и составили 518,6 миллиона баррелей. Кроме того, снизилась также и добыча нефти в стране, до 11 миллионов баррелей в сутки.
"Цены на нефть растут, инвесторы оценивают то, что похоже на значительное сокращение запасов нефти в США", — цитирует агентство Блумберг слова главы отдела по нефтяным рынкам Rystad Energy Бьернара Тунхойгена (Bjornar Tonhaugen).
Поддержку стоимости нефти также оказывает ослабление курса доллара к другим основным мировым валютам, что является позитивным фактором для сырьевых товаров, в том числе нефти. Индекс доллара торгуется в районе минимума с мая 2018 года
https://1prime.ru/Financial_market/20200805/831876368.html