МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть опускаются в пятницу вечером более чем на 1,5% на опасениях вокруг ухудшения отношений между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.09 мск цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 1,51% — до 44,41 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 1,74% — до 41,22 доллара за баррель.

В пятницу основное внимание инвесторов сосредоточено на новостях вокруг США и КНР. Инвесторы опасаются эскалации напряженности между двумя крупнейшими мировыми экономиками. Это может иметь негативное влияние на восстановление спроса на "черное золото", так как Китай является одним из крупнейших потребителей нефти.

Конфликт между США и Китаем длится уже долгое время, новым витком в нем стали заявления американского президента Дональда Трампа относительно технологического сектора КНР.

Кроме того, по мнению аналитиков, после недавнего ралли на рыках нефти присутствует также коррекционное снижение. "Сохранение уровня цен было бы нереалистичным. Сегодня трейдеры бросились к фиксации прибыли, помня о невидимом враге, COVID-19", — прокомментировал рост на текущей неделе и пятничное снижение аналитик Rystad Energy Бьернар Тунхойген (Bjornar Tonhaugen), которого цитирует агентство Рейтер.

Тем временем, нефтесервисная компания Baker Hughes опубликовала еженедельные данные, согласно которым за неделю, завершившуюся 7 августа, число действующих нефтяных буровых установок в США снизилось на четыре штуки, до 176 агрегатов.