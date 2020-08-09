МОСКВА, 9 авг /ПРАЙМ/. Международная финансовая корпорация развития США (DFC) приостановила реализацию соглашения о предоставлении кредита властей США на сумму в 765 миллионов долларов для Eastman Kodak Co в целях создания фармацевтического производства.

"Двадцать восьмого июля мы подписали письмо о заинтересованности с Eastman Kodak. Недавние заявления о нарушениях вызывают серьезную обеспокоенность. Мы не будем продолжать, если эти обвинения не будут отозваны", — говорится в заявлении DFC в Twitter.

В начале августа Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала расследование вокруг ситуации с кредитом властей страны для Eastman Kodak Co. Среди изучаемых SEC вопросов источники отмечают ситуацию вокруг того, как Kodak контролировала раскрытие информации о кредите, сведения о котором начали появляться 27 июля, что привело к удорожанию акций компании на 25% в тот день, пишет издание.

Газета Wall Street Journal сообщала, что Kodak поделилась информацией о соглашении со СМИ до официального объявления, некоторые из них потом опубликовали эту информацию, но затем удалили по просьбе компании.

Президент США Дональд Трамп заявил в ночь на 29 июля, что власти страны заключили контракт с Kodak на сумму в 765 миллионов долларов для создания фармацевтического производства Kodak Pharmaceuticals, которое будет производить около четверти компонентов аналогов фирменных лекарств.