МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть продолжают расти в понедельник вечером дневными темпами, в то время как инвесторы оценивают перспективы восстановления спроса на сырье, которое может опередить динамику предложения, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.29 мск цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,04%, до 44,87 доллара за баррель, сентябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 1,5%, до 41,84 доллара за баррель.

Накануне генеральный директор нефтяной компании Saudi Aramco Амин Насер обратил внимание, что спрос на сырую нефть в Азии почти вернулся к уровню до коронавирусного кризиса. А согласно макростатистике из Китая, годовая инфляция в стране ускорилась до 2,7% с 2,5% месяцем ранее, что свидетельствует о восстановлении экономики, а значит, чревато ростом спроса на сырье со стороны одного из крупнейших импортеров нефти.

Что же касается предложения, то, в частности, Ирак ранее заявлял о намерении сокращать добычу нефти на 1,25 миллиона баррелей в сутки, что на 400 тысяч баррелей превышает его текущие обязательства в рамках ОПЕК+.

"Ввиду того, что спрос на нефть медленно растет, поставки нефти находятся под контролем соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи, а цены — слишком низкие, чтобы стимулировать резкий рост добычи нефти в США, на рынке сохраняется дефицит предложения", — отметил аналитик по сырьевым товарам UBS Джованни Стауново (Giovanni Staunovo), чье мнение приводит агентство Рейтер.