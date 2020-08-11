МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут во вторник вечером в надежде на восстановление американской экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.21 мск цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,47% — до 45,2 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 0,91% — до 42,32 доллара за баррель.

Оптимизм на нефтяном рынке поддерживают сообщения из США о предложенном президентом Дональдом Трампом пакете мер поддержки экономики страны. Надежды на восстановление одной из крупнейших мировых экономик способствует росту оптимизма относительно восстановления спроса на нефть.

Трамп в выходные, в частности, предложил доплату к пособию по безработице в 400 долларов в неделю после 600-долларового пособия, действовавшего до 1 августа, и подписал указы о других стимулирующих мерах. При этом демократы в конгрессе раскритиковали такие "односторонние" меры Трампа и призвали республиканцев к дальнейшим переговорам.

"Решение по пакету поддержки не принято, но если будет достигнута взаимоприемлемая договоренность, акции и нефть получат краткосрочную поддержку", — сказал агентству Рейтер нефтяной брокер PVM Тамаш Варга (Tamas Varga).