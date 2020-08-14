МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть продолжают опускаться в пятницу вечером на фоне сохранения ожиданий падения спроса на сырье в мире в свете продолжения распространения коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.05 мск цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,51%, до 44,73 доллара за баррель, сентябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,62%, до 41,98 доллара за баррель.

Трейдеры продолжают оценивать перспективы восстановления спроса на нефть в условиях продолжающегося распространения коронавируса. При этом ранее в августе Международное энергетическое агентство (МЭА) и ОПЕК снизили свои прогнозы этого спроса.

"Хотя оба контракта продолжают консолидироваться у максимальных значений за два месяца, им не хватает импульса для значительного роста на данном этапе", — прокомментировал ситуацию на нефтяных рынках агентству Рейтер аналитик Oanda Джеффри Хейли (Jeffrey Halley).

В начале августа нефть марки Brent отыграла все потери с 6 марта, когда сообщили о том, что соглашения ОПЕК+ продлеваться не будут, превысив отметку в 45,27 доллара за баррель.

Тем временем нефтесервисная компания Baker Hughes опубликовала еженедельные данные, согласно которым за неделю, завершившуюся 14 августа, число действующих нефтяных буровых установок в США снизилось на четыре штуки, до 172 агрегатов.