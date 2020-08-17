МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть вернулись к росту в понедельник вечером после снижения днем, инвесторы снова обратили внимание на признаки восстановления спроса на сырье, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.54 мск цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,38%, до 44,97 доллара за баррель, сентябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 0,79%, до 42,34 доллара за баррель.

Трейдеры продолжают оценивать перспективы восстановления спроса на нефть. Если ранее в августе ОПЕК и Международное энергетическое агентство (МЭА) скорректировали вниз свои прогнозы этого спроса, то сегодня оптимизм "быков" поддержало сообщение агентства Рейтер о том, что государственные нефтяные компании Китая забронировали танкеры для перевозки примерно 20 миллионов баррелей американской нефти в августе и сентябре. Китай — крупнейший импортер нефти в мире, а Штаты — крупнейший её производитель.

Аналитик Commerzbank Ойген Вайнберг (Eugen Weinberg), чье мнение приводит агентство Рейтер, полагает, что поддержку нефтяному рынку также оказали сегодня рост фондовых рынков и ослабление курса доллара.

Теперь рынки ожидают в ближайшие дни заседаний структур ОПЕК+ — техкомитета и министерского комитета.