МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем снижаются на неопределенности вокруг восстановления спроса, инвесторы также ждут итогов заседаний ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.38 мск цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,97% — до 45,02 доллара за баррель, сентябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 1% — до 42,46 доллара за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI тем временем дешевели на 0,93%, до 42,72 доллара за баррель.

Инвесторы отказываются от активной торговли в ожидании новостей с заседаний ОПЕК+, которые проходят в эти дни. Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на три месяца. С августа это ограничение снижено до 7,7 миллиона на период до конца года, а далее оно установлено на уровне 5,8 миллиона вплоть до апреля 2022 года.

Инвесторы опасаются, что неопределенные перспективы с восстановлением спроса в совокупности со снижением сокращения снова поставит по угрозу восстановление баланса спроса и предложения.

"В наши дни сложно предсказать движения нефтяного рынка…. Рынок изо всех сил пытается достичь новых максимумов, но ему мешают опасения по поводу спроса, связанные с рисками вокруг коронавируса, в то время как ОПЕК возвращает на рынок больше баррелей в этом месяце", — приводит агентство Рейтер мнение старшего стратега по мировым рынкам AxiCorp Стивена Иннеса (Stephen Innes).

Давление на рынки также оказывает неопределенность в отношениях США и Китая. КНР является крупнейшим импортером нефти в мире, а США — крупнейшим нефтепроизводителем. Ранее президент страны Дональд Трамп заявил, что отложил переговоры с КНР по торговле из-за коронавируса. Позднее представитель Белого дома добавил, что Трамп не отказывался от заключенной ранее торговой сделки с КНР, но новых переговоров по торговле с Пекином не будет, и страны обсуждают лишь реализацию предыдущих соглашений.