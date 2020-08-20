МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть опускаются в четверг вечером на неуверенности рыночных игроков в перспективах дальнейшего экономического развития в мире, а значит, и в восстановлении спроса на сырьё до уровней начала года, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.14 мск цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падала на 1,28%, до 44,79 доллара за баррель; октябрьские фьючерсы на WTI тем временем дешевели на 0,93%, до 42,71 доллара за баррель.

Накануне Федеральная резервная система (ФРС) США опубликовала протокол своего июльского заседания, в котором предположила, что восстановление американской экономики во втором полугодии будет медленнее, чем ожидалось ранее. Такое заявление вызвало неприятие риска на мировых рынках и распродажу всех активов.

Тем временем, в среду же прошло заседание комитета ОПЕК+, в рамках которого представители организации отметили, что, по их мнению, темпы восстановления нефтяного рынка оказались более медленными, чем ожидалось, из-за растущих рисков второй волны пандемии нового коронавируса. Ранее в ходе торгов четверга падение цен на нефть достигало 3%.

Кроме того, вслед за предположениями ФРС о замедлении сокращения уровня безработицы минтруд США обнародовал данные, согласно которым число заявок по безработице в стране за минувшую неделю выросло до 1,106 миллиона. Эксперты ожидали что показатель, напротив, снизится до 925 тысяч.

"Легко забыть, что мы только что пережили одни из крупнейших и серьезнейших экономических потрясений в истории. Но эта история еще не закончена", — отметил аналитик Amundi Каспар Эльмгрен (Kaspar Elmgreen), чье мнение приводит агентство Рейтер.