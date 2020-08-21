МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть падают в пятницу вечером в пределах 3% на фоне очередной волны сомнений в спросе на сырье, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.01 мск цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 2,52%,до 43,77 доллара за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI тем временем дешевели на 2,71%, до 41,66 доллара за баррель.

На нефтяном рынке снова наблюдается рост опасений за спрос в условиях продолжающейся пандемии коронавируса. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено более 22,2 миллиона случаев заражения, свыше 782 тысяч человек скончались.

Тем временем нефтесервисная компания Baker Hughes опубликовала данные, согласно которым за неделю, завершившуюся 20 августа, число действующих нефтяных буровых установок в США выросло на 11, до 183 агрегатов.

Кроме того, индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI), по предварительной оценке, опустился в еврозоне до 51,6 пункта с 54,9 пункта в июле. Эксперты полагали, что показатель останется на уровне прошлого месяца.

"Прямо сейчас беспокойство вокруг спроса и роста числа заболевших коронавирусом кажется основной причиной того, что мы стали слабее", — считает аналитик Price Futures Group Фил Флинн (Phil Flynn), чье мнение приводит агентство Рейтер.