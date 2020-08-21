МОСКВА, 21 авг /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Рубль ощутимо падает вечером к доллару и меньше — к евро, отыгрывая падение европейской валюты на форексе.

Негативная динамика рынка нефти и рост геополитических рисков подтолкнули рубль на минимумы за несколько месяцев.

Так, курс доллара расчетами "завтра" на 20.54 мск снижался на 99 копеек, до 74,80 рубля, курс евро — на 54 копейки, до уровня 88,11 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее в пятницу доллар обновил максимум с мая – около 75,01 рубля, евро – максимум с марта – около 88,30 рубля.

РУБЛЬ УСКОРИЛ ПАДЕНИЕ

Российская валюта в пятницу вечером ощутимо падала к доллару и в меньшей мере — к евро, отыгрывая сползание европейской валюты на форексе на 0,7%, до 1,1777 доллара.

Падению евро на форексе, традиционно ассоциирующемуся с ослаблением аппетита к риску, способствуют макроэкономические данные по еврозоне. Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, неожиданно опустился до 51,6 пункта с 54,9 пункта в июле. Аналитики ожидали сохранения показателя на уровне предыдущего месяца.

Цена нефти падает вечером на 1,9%, до 44,03 доллара за баррель сорта Brent на фоне новой волны неопределенности относительно восстановления экономики после пандемии коронавируса.

Негативный сигнал опять пришел и с рынка рублевого долга. Ценовой индекс российских облигаций RGBI после отскока вверх, отмечавшегося в среду, возобновил снижение в направлении минимумов с мая.

В итоге, доллар и евро растут вечером на 0,6-1,4%. Рублевая цена нефти колеблется при этом около уровня 3,3 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Геополитические риски на фоне сохраняющейся неспокойной ситуации в Белоруссии и слабая динамика цен на нефтяном рынке удержали доллар в верхней половине диапазона 70-75 рублей, несмотря на ожидавшуюся поддержку со стороны налогового периода, считает Виталий Громадин из компании БКС.

"В начале следующей недели, вероятно, динамика доллара будет формироваться в похожем ключе, вблизи уровня 75 рублей. На нефтяном рынке возможно дальнейшее умеренное снижение котировок", — добавил он.

Белорусские события остаются негативным фактором для рубля, считает Михаил Шульгин из компании "Открытие Брокер". "Тем не менее считаем основным негативным для рубля фактором цены на нефть. Ранее мы указывали на то, что падение нефтяных котировок ниже 45 долларов за баррель будет фактором дополнительного давления на российскую валюту. На том фоне рубль входит в тройку аутсайдеров в сегменте валют развивающихся рынков в пятницу и по итогам текущей недели", — резюмировал он.