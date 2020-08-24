МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в понедельник днем на фоне остановки американскими нефтяными компаниями более половины добычи в Мексиканском заливе из-за штормов, что может привести к сокращению предложения сырья, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.54 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,62% — до 45,21 доллара за баррель, октябрьские фьючерсы на Brent дорожали на 0,72% — до 44,69 доллара за баррель. Цена октябрьских фьючерсов на WTI росла на 0,66%, до 42,61 доллара за баррель.

Влияние на торги оказывают сокращение добычи в Мексиканском заливе из-за штормов. Так, Бюро по безопасности и экологическому контролю США (BSEE) сообщило в понедельник, что американские нефтяные компании остановили 57,6% добычи нефти в Мексиканском заливе из-за штормов "Марко" и "Лаура".

"Сегодня цены идут на поводу у матери-природы — на Мексиканский залив обрушились два шторма, и половина добычи в регионе была остановлена. Однако рост цен будет ограничен риском второй затяжной волны COVID-19", — считает нефтяной брокер PVM Стивен Бреннок (Stephen Brennock), чьё мнение приводит агентство Рейтер.

Кроме того, мировые рынки в понедельник с оптимизмом реагируют на новости о том, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США выдало разрешение лечить больных коронавирусной инфекцией с помощью переливания плазмы крови вылечившихся пациентов. По последним данным университета Джонса Хопкинса, с начала эпидемии в США выявили 5 668 245 случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 176 тысяч пациентов с подтвержденным COVID-19.