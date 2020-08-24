МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Группа "М.Видео-Эльдорадо" (объединяет две крупнейшие российские сети бытовой техники и электроники) готова к проведению вторичного публичного размещения акций (SPO) при наличии возможностей для этого, заявил президент группы Александр Тынкован.

"Мы как компания очень заинтересованы в увеличении ликвидности. Понятно, что текущая ситуация отодвинула любые планы, которые могли бы быть, но мы всегда будем смотреть на окно возможностей. Если окно возможностей будет открываться — мы как компания к этому полностью готовы", — сказал Тынкован, комментируя возможность SPO ритейлера.

"Наша политика такова: давайте подождем. Понятно, что это точно не этот год, но всегда будем смотреть на возможности, которые будут в более долгосрочном периоде", — добавил он.

"М.Видео-Эльдорадо" — крупнейший в РФ ритейлер бытовой техники и электроники. На конец июня 2020 года группа объединяла 1 037 магазинов в России. Контролирующим акционером ритейлера является группа "Сафмар" Михаила Гуцериева (73,5% через кипрскую Ericaria Holdings Ltd.). Немецкая Media-Saturn-Holding после продажи группе российских магазинов Media Markt владеет 15% "М.Видео-Эльдорадо".