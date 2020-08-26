МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Цены на нефть в среду днем перешли к снижению в рамках коррекции после роста на протяжении двух торговых сессий подряд, при этом негативную динамику ограничивают ожидания данных по запасам сырья в США и влияние штормов на добычу в Мексиканском заливе, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.20 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,17% — до 46,21 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 0,25%, до 43,38 доллара за баррель. Октябрьские фьючерсы на Brent дешевеют на 0,17% — до 45,78 доллара за баррель.

Снижение цен на нефть в среду отмечается впервые с начала текущей недели — в предыдущие два торговых дня стоимость "черного золота" уверенно росла на фоне остановки добычи сырья в Мексиканском заливе из-за штормов. Инвесторы продолжают следить за приближающимся к побережью США ураганом "Лаура", который усилился до второй категории. Риски для предложения нефти помогают ограничить негативную динамику стоимости нефти. Как написало агентство Рейтер, данный ураган грозит привести к снижению добычи нефти в стране до уровней, сопоставимых с последствиями урагана "Катрина" в 2005 году.

"Нефтяные трейдеры будут обеспокоены ураганом сегодня. Как только опасность минует, внимание снова будет обращено на спрос", — сказал агентству нефтяной брокер PVM Тамаш Варга (Tamas Varga).

Негативную динамику цен на нефть в среду ограничивают ожидания данных минэнерго США по запасам сырья в стране на прошлой неделе. Так, аналитики прогнозируют, что ведомство сообщит о снижении запасов на 3,7 миллиона баррелей после сокращения на 1,6 миллиона баррелей неделей ранее. В ночь на среду данные Американского института нефти (API) указали на то, что показатель сократился на 4,5 миллиона баррелей.