МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду к вечеру умеренно поднимаются, после недолгого дневного удешевления, на данных американского минэнерго о снижении запасов этого сырья в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.00 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,02%, до 46,3 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 0,39%, до 43,52 доллара за баррель.

Согласно официальным данным, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю по 21 августа сократились на 4,7 миллиона баррелей, до 507,8 миллиона. Аналитики ожидали более умеренного снижения — только на 3,7 миллиона баррелей.

При этом добыча нефти в стране за неделю поднялась на 100 тысяч баррелей в день и составила 10,8 миллиона баррелей в день, а запасы дистиллятов неожиданно выросли на 1,4 миллиона, хотя ожидалось снижение. Всё это препятствует более уверенному удорожанию нефти на мировом рынке сейчас.

Рынки также продолжают следить за ситуацией в Мексиканском заливе. Добыча нефти там была ограничена из-за ураганов, приближающийся к побережью США, при этом ураган "Лаура" уже усилился до опасной третьей категории по пятибалльной шкале.