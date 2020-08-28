МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Цены на нефть снижаются в пятницу днем в свете отсутствия существенного ущерба для нефтяной отрасли США от ураганов в стране, следует из данных торгов.

По состоянию на 13.15 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,35% — до 45,44 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 0,3%, до 42,91 доллара за баррель. Октябрьские фьючерсы на Brent дешевели на 0,09% — до 45 долларов за баррель.

В четверг ураган "Лаура" усилившийся до четвертой категории по пятибалльной шкале, обрушился на территорию США со скоростью ветра до 240 километров в час. Его жертвами в Луизиане стали шесть человек. Теперь шторм находится над территорией штата Арканзас и ослабел до тропической депрессии. Как пишет агентство Рейтер, нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в США, находящиеся в зоне прохождения урагана, избежали масштабных наводнений.

"В отсутствии долгосрочного ущерба для инфраструктуры в области добычи нефти, неудивительно, что цены на нефть после урагана будут немного снижаться по мере продолжения оценки ущерба", — прокомментировал агентству аналитик AxiCorp Стивен Иннес (Stephen Innes).

Перед ураганом нефтекомпании США остановили добычу 1,56 миллиона баррелей нефти в день, или 83% добычи в Мексиканском заливе, в то время как девять НПЗ остановили переработку примерно 2,9 миллиона нефти баррелей в день, что составляет 15% перерабатывающих мощностей в США.