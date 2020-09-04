МОСКВА, 4 сен /ПРАЙМ/, Елена Лыкова. Рубль вечером снижается к доллару под давлением нефти марки Brent, теряющей в стоимости почти 4%, и негатива на фондовых площадках, при этом символически растет к евро, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 20.48 мск растет на 5 копеек, до 75,33 рубля, курс евро дешевеет на 1 копейку, до уровня 89,22 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent падает на 3,36% — до 42,59 доллара за баррель.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Рубль вечером не смог продолжить дневной позитив и ушел в "красную" зону в паре с долларом на фоне снижающейся динамики нефти марки Brent, дешевеющей почти на 4%. Стоимость нефти опустилась к минимумам с 30 июня.

Также на отечественную валюту давят негативные настроения на рынке акций: российские индексы опустились на 0,26-0,35%, европейские – на 0,88-1,65%, американские индексы падают на 1,5-3,07%.

Кроме того, доллар умеренно дорожает на международном валютном рынке форекс – на 0,08% — до 1,1841 доллара за евро. Снижение евро на форексе дает возможность рублю вечером торговаться недалеко от уровня предыдущего закрытия.

Кроме негатива на рынке энергоносителей и рынках акций на отечественную валюту давят геополитические риски.

На этом фоне за неделю рубль к доллару потерял порядка 1,9%, к евро – порядка 1,4%.

ПРОГНОЗЫ

Если неделей ранее американской валюте не удалось закрепиться выше 75 рублей, то текущую неделю она заканчивает выше данной отметки, обращает внимание Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

Это может говорить в пользу продолжения роста доллара, считает он. "Однако пока мы не видим существенных фундаментальных факторов для ухода на более высокие уровни. Более того, текущая ситуация на рынке энергоносителей говорит в пользу возвращения доллара в диапазон 70-75 рублей", — полагает аналитик.

Валерий Емельянов из "Фридом Финанс" в начале следующей недели не исключает подъем доллара и евро к рублю еще на 0,7-1 рубля.

В первой половине следующей недели можно ожидать сохранение курса пары доллар/рубль в диапазоне 73-77 рубля, считает Виталий Громадин из БКС.

"С одной стороны, геополитические риски будут оказывать давление на рубль. С другой, нефтяной рынок достаточно стойко перенёс заметную распродажу более широкого рынка в последние дни", — отмечает он.

На его взгляд, геополитика сейчас является гораздо более важным фактором, и скорее участников рынка пугает больше неопределенность относительно новых санкций.