МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть продолжают падать примерно на 1,5-2% на фоне роста опасений вокруг спроса на сырье в условиях снижения октябрьских отпускных цен Saudi Aramcо, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.26 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падала на 1,59%, до 41,98 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 1,81%, до 39,05 доллара за баррель.

Давление на котировки оказывает беспокойство инвесторов за восстановление спроса на сырье. Так, нефтегазовая госкомпания из Саудовской Аравии Saudi Aramco из-за перспектив низкого спроса снизила отпускные цены на октябрьскую нефть для потребителей в Азии и США.

"Снижение (отпускных цен — ред.) было интерпретировано рынками как признак того, что восстановление спроса в регионе, где находятся третий и второй по величине крупнейшие импортеры нефти, замедляется", — сказала агентству Рейтер аналитик Rystad Energy Паола Родригес-Масиу (Paola Rodriguez-Masiu).

Дополнительное давление на настроение инвесторов оказывает экономическая ситуация в Китае, который является крупнейшим импортером нефти. Общий товарооборот Китая с начала года в долларовом эквиваленте снизился на 3,6% и составил 2,85 триллиона долларов. Хотя, по данным СМИ, импорт нефти Китаем в августе вырос в годовом выражении на 12,6%.