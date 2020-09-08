МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть продолжают падать, но уже более медленными темпами — на 4,5-6,8% на фоне опасений вокруг спроса на сырье, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.20 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падала на 4,48%, до 40,13 доллара за баррель. В ходе торгов стоимость нефти марки Brent обновила минимум с 30 июня, опустившись ниже 40 долларов за баррель. Цена октябрьских фьючерсов на WTI падала на 6,77%, до 37,09 доллара за баррель. Днем WTI дешевела в пределах 9%.

Инвесторы обеспокоены состоянием спроса на нефть в условиях продолжающейся пандемии коронавируса. Пессимизма на рынки добавили сообщения нефтегазовой госкомпании из Саудовской Аравии Saudi Aramco о снижении отпускных цен на октябрьскую нефть для потребителей в Азии и США.

"Снижение цен Саудовской Аравией… сделало нефть WTI непривлекательной для покупателей из Азии", — отметил аналитик PK Verleger LLC Фил Верлегер (Phil Verleger), чье мнение приводит агентство Рейтер.

Внешнеполитические риски также оказывают давление на котировки. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что намерен ограничить экономические отношения с Китаем, крупнейшим импортером нефти.