МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут на 2% в среду вечером в рамках коррекции после вчерашнего падения в пределах 6%, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.21 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent растёт на 1,31%, до 40,3 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 2,2%, до 37,57 доллара за баррель.

По итогам торгов вторника стоимость нефти марки Brent обновила минимум с 30 июня, опустившись ниже 40 долларов за баррель, а WTI подешевела на 6%. В среду нефть восстановила часть ценовых потерь, понесенных на предыдущих сессиях, но активный прирост случаев инфицирования новым коронавирусом в некоторых странах подрывает надежды на устойчивое восстановление мирового спроса на неё.

"Есть ощущение, что рынок вчера немного переборщил. И укрепление фондового рынка улучшает перспективы нефтяного рынка", — считает аналитик Price Futures Group Фил Флинн (Phil Flynn), чье мнение приводит агентство Рейтер. Американские фондовые рынки перешли к росту в среду после снижения в течение трех торговых сессий подряд.