МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Цены на нефть в четверг утром снижаются, инвесторы оценивают статистику Американского института нефти (API), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.44 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,39% — до 40,63 доллара за баррель. Октябрьские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 0,58% — до 37,83 доллара за баррель.

Как сообщил в ночь на четверг API, коммерческие запасы нефти в США за неделю по 4 сентября выросли на 2,97 миллиона баррелей. Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы позднее вечером. Эксперты прогнозируют, что показатель опустился только на 1,3 миллиона баррелей.

Инвесторы опасаются, что продолжающийся активный рост числа случаев коронавируса в мире снова остановит потребление топлива, тем самым снизив спрос на нефть.

На этом фоне инвесторы ждут заседания министерского мониторингового комитета (JMMC) ОПЕК+ 17 сентября. Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на три месяца. С августа альянс продолжает снижать добычу, но уже в меньшем объеме — на 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года, а далее — на 5,8 миллиона до конца апреля 2022 года.

"Эта проблема будет в центре внимания… на следующей неделе, мы ожидаем серьезного заявления о том, что если рынки продолжат ослабевать, альянс будет готов к дальнейшему сокращению добычи", — отмечают аналитики Citi, мнение которых приводит агентство Рейтер.