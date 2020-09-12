МОСКВА, 12 сен /ПРАЙМ/. Поведение должников банков и микрофинансовых организаций (МФО) во время пандемии претерпело изменения: в весенние месяцы они менее охотно выплачивали "плохую" задолженность, однако летом со стабилизацией ситуации в экономике они стали чаще погашать свои обязательства, говорится в исследовании коллекторского агентства ID Collect, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Аналитики проанализировали то, как граждане общались с коллекторами во время пандемии коронавируса и сдерживали ли свои обещания заплатить по долгам. Так, в весенние месяцы пандемии контактность с банковскими должниками составляла в среднем 36%, тогда как за июнь-август этот показатель снизился до 33%. Что касается имеющих просроченные финансовые обязательства по микрозаймам, то здесь уровень контактности в сравнении двух указанных периодов составил 32% и 29% соответственно.

"В плане "конверсии" обещания должников заплатить в непосредственно совершение платежа первые три месяца пандемии оказались менее результативными в разрезе обеих категорий заемщиков. Средний показатель для банковских должников здесь составил 72% за март-май против 76% за июнь-август. Аналогичная тенденция прослеживается и среди задолжавших МФО — 58% и 63% соответственно", — отметили эксперты.

"Таким образом, по мере прохождения "пикового" периода пандемии и появления большей определенности жизненной ситуации в дальнейшем должники стали чаще сдерживать свои обещания", — сделали вывод они.

По данным ЦБ, доля "плохих" кредитов по итогам июля выросла на 0,1 процентного пункта — до 5,2%. При этом с начала текущего года показатель вырос на 0,7 процентного пункта. А общий объем просроченных розничных кредитов увеличился за июль на 4% — до 955,4 миллиарда рублей.

С конца марта российские банки проводят реструктуризации задолженности граждан: на конец августа они реструктурировали им кредитных договоров на общую сумму 734 миллиарда рублей.