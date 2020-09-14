МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Цены на нефть в понедельник днем снижаются на опасениях инвесторов за баланс спроса и предложения на сырье в период пандемии коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.45 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,43%, до 39,66 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 0,4%, до 37,18 доллара за баррель.

Трейдеров беспокоит ситуация с пандемией коронавируса, которая оказывает давление на спрос на сырье. В частности, все больше и больше стран сообщают об увеличении количества подтвержденных случаев инфекции и о восстановлении карантинных мер.

"Случаи заражения коронавирусом снова растут, увеличивается количество стран, вводящих местные ограничения, что препятствует региональному экономическому росту, а количество безработных не снижается. Это приводит к плачевной ситуации (на рынке нефти — ред.)", — комментирует ситуацию агентству Рейтер нефтяной брокер PVM Тамаш Варга (Tamas Varga).

Инвесторы также обратили внимание на новости из Ливии. Так, маршал Халифа Хафтар, командующий Ливийской национальной армией, намерен полностью восстановить работу энергетического сектора в стране и возобновление добычи нефти. Большинство нефтяных месторождений и портов Ливии были закрыты с января из-за блокировки нефтяных объектов на фоне военных действий в стране. Возобновление Ливией добычи нефти может привести к увеличению предложения сырья в период пандемии, когда спрос остается под давлением.