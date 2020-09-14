МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть продолжают падать в понедельник вечером, в то время как инвесторы отыгрывают доклад ОПЕК, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.27 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,73%, до 39,54 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 0,46%, до 37,16 доллара за баррель.

Опасения вокруг баланса спроса и предложения по-прежнему оказывают влияние на динамику цен на нефть. Эти опасения поддержал опубликованный ранее в понедельник доклад ОПЕК, в котором альянс ухудшил прогноз по спросу на нефть в мире на 2020 год. Теперь ОПЕК полагает, что спрос упадет на 9,5 миллиона баррелей в сутки в этом году, что на 0,4 миллиона баррелей хуже прошлого прогноза.

В то же время ОПЕК повысила прогноз по добыче нефти в США в 2020 году на 0,18 миллиона баррелей в сутки, до 11,25 миллиона баррелей в сутки, а также повысила прогноз по добыче нефти в странах вне организации в 2020 году и теперь ждет меньшего падения показателя — на 2,7 миллиона баррелей в сутки вместо ожидавшихся в августе 3,03 миллиона баррелей в сутки.

При этом агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC), заседание которого пройдет в четверг, 17 сентября, вряд ли рекомендует изменение целевых показателей объемов добычи нефти, несмотря на то, что цена на нефть марки Brent упала ниже 40 долларов за баррель.