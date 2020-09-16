МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Рост мировых цен на нефть ускорился к вечеру среды более чем до 4%, а стоимость американской нефти WTI поднялась выше 40 долларов за баррель впервые с 4 сентября, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.07 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 4,02%, до 42,16 доллара за баррель, цена октябрьских фьючерсов на WTI – на 4,55%, до 40,02 доллара за баррель.

Поддержку нефтяным котировкам оказала статистика о ее запасах в США. За минувшую неделю показатель снизился на на 4,4 миллиона баррелей, до 496 миллионов баррелей при прогнозе роста до 501,7 миллиона. При этом добыча нефти в стране за неделю выросла на 0,9 миллиона баррелей в день, до 10,9 миллиона баррелей в сутки.

При этом аналитики полагают, что ситуация на рынке нефти остается неопределенной. "Несмотря на сокращение запасов нефти, ситуация неоднозначная. Спрос по-прежнему остается низким", — отметил партнер Again Capital LLC Джон Килдуфф (John Kilduff), чьи слова приводит агентство Рейтер.

Риски вокруг добычи нефти продолжает создавать неопределенная природная ситуация в США. Из-за урагана "Салли", бушующего в Мексиканском заливе, американскими нефтедобывающими компаниями было остановлено около четверти добычи этого сырья.