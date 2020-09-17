МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть заметно растут, а Brent дорожает уже более чем на 2%, на новостях с заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.31 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 2,37%, до 43,22 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 1,77%, до 40,87 доллара за баррель.

Трейдеры следят за заседанием JMMC, которое проходит в четверг в рамках видеоконференции. Министр энергетики России Александр Новак там, в частности, заявил, что уровень исполнения договоренностей ОПЕК+ составляет больше 100% даже после перехода на второй этап сокращений.

Кроме того, по словам министра энергетики Саудовской Аравии принца Абделя Азиза бен Сальмана, комитет ОПЕК+ рекомендовал продлить срок компенсаций недовыполнения условий соглашения "двоечниками" до конца года. Он отметил, что по текущим данным им нужно компенсировать около 2,4 миллиона баррелей в сутки перепроизводства в предыдущие месяцы.