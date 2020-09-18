МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Цены на нефть в пятницу вечером не демонстрируют единой динамики, в то время как инвесторы оценивают баланс спроса и предложения на рынке, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.07 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,46%, до 43,1 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — росла на 0,2%, до 41,05 доллара за баррель.

За минувшую неделю цены на нефть выросли примерно на 10%, но к пятнице это движение, похоже, выдохлось. Инвесторы, в частности, обратили внимание на итоги заседания комитета ОПЕК+.

Тем временем добыча нефти в Мексиканском заливе была приостановлена из-за урагана "Салли". А запасы нефти в США за минувшую неделю снизились на 4,4 миллиона баррелей, или на 0,9%, и достигли 496 миллионов баррелей при прогнозе роста до 501,7 миллиона баррелей.

С другой стороны, давление на котировки в пятницу оказали новости из Ливии, где командующий ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар заявил о возобновлении добычи и экспорта нефти из портов страны после многомесячной приостановки.

Тем временем нефтесервисная компания Baker Hughes опубликовала данные, согласно которым за неделю, завершившуюся 11 сентября, число действующих нефтяных буровых установок в США снизилось на одну, до 179 агрегатов.