МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ, Валерия Княгинина. К концу недели цены на нефть наконец то преодолели порог в $40 за баррель. Небольшой, но все-таки рост, аналитики связывают с восстановлением спроса на углеводороды во всем мире. Однако на стабильности отечественной валюты это вряд ли скажется, считают опрошенные "Прайм" эксперты. На этой неделе рубль по-прежнему слабел к основным мировым валютам. Кроме того, ЦБ в этом году уже отказался рассматривать стоимость отечественной Urals, цена которой зависит от Brent, как основной фактор развития экономики.

НЕФТЬ РАСТЕТ, РУБЛЬ ПАДАЕТ

В настоящее время рынок нефти сбалансирован. Сделка ОПЕК+, а также постепенное восстановление спроса на "черное золото" после карантина будут поддерживать котировки на текущем уровне, считает портфельный управляющий QBF Денис Иконников.

Негативное влияние может оказать только возможная вторая волна коронавируса. Однако многие страны заявили, что не будут вновь вводить карантинные меры, чтобы не допустить еще одного падения экономики. Это значит, что серьезных опасений по поводу обрушения цен на сырье, как весной текущего года нет, добавляет эксперт.

Аналитики Райффайзенбанка полагают, что кратковременная коррекция в ценах на нефть в ближайшее время продолжится, но ниже 40 долларов за баррель цены будут находиться совсем непродолжительное время. По их оценке, спрос на сырье начнет вновь восстанавливаться уже в октябре.

Однако на российской валюте стабильность нефтяных котировок вряд ли скажется. В пятницу за ноябрьские фьючерсы Brent давали почти $44 за бочку, за октябрьские фьючерсы американской WTI – чуть больше $4. Российская экспортная нефть Urals по-прежнему торговалась ниже $40.

Отечественная денежная единица не то чтобы избавилась от сырьевой зависимости, но приспособилась к "сырьевым" шокам или наоборот к устойчивости рынка, считают опрошенные агентством "Прайм" эксперты. Такого же мнения, видимо, придерживается и Банк России, который отвязал от цен на нефть свои прогнозы по развитию экономики до 2023 года.

"Политическая напряженность, опасения инвесторов и невыгодность "крепкого рубля" для российского правительства заставили рубль уйти в краткосрочное снижение, что привело к ослаблению курса до 75 рублей за доллар США, а это, в свою очередь, вывело его из относительно комфортного коридора в 70-75 рублей за доллар", — считает преподаватель кафедры "Банковское дело" Университета "Синергия" Дмитрий Ферапонтов.

И ДРУГИЕ РИСКИ

Укрепления российской валюты ждать не стоит и по причине других рисков, не связанных с нефтью. "Близкое к нулю сальдо счета текущих операций во 2-3 кв. (данные за сентябрь, скорее всего, не изменят ситуацию), а также сильно возросший вывоз капитала частным сектором (+70% г/г) являются фундаментальными факторами, не позволяющими рублю укрепиться от текущих уровней даже в отсутствии риска санкций", — объясняет аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.

Укрепление рубля до 74 рублей за доллар может произойти только в том случае, если к концу года Brent окажется в районе 50 долларов за баррель и тема новых санкций против России уйдет на второй план, добавляет эксперт.

Не стоит забывать и о политических факторах, сказавшихся на отечественной валюте – событиях в Белоруссии и ситуации с Алексеем Навальным. По мере разрешения политического кризиса и восстановления цен на нефть рубль может укрепиться до 70 рублей, считает портфельный управляющий QBF Денис Иконников. "Укреплению рубля также будет способствовать глобальное ослабление доллара на фоне политики нулевых ставок ФРС США и программы количественного смягчения: в настоящее время индекс доллара США (DXY) опустился ниже 93 пунктов впервые с 2018 года", — отмечает он.

НЕФТЬ ПО $25 – БЕЗ РАЗРУШИТЕЛЬНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ

Между тем, ЦБ недавно представил четыре варианта развития российской экономики до 2023 года, в которых прогнозируются и цена не нефть, и волатильность российского ВВП. Согласно базовому сценарию, стоимость Urals в 2020 году будет в районе 38 долларов, цены вернутся к 50 долларам за баррель только к концу 2022 года.

Регулятор объясняет столь медленное восстановление постепенным ослаблением ограничений в рамках соглашения ОПЕК+ и увеличением добычи за его пределами. При этом спад ВВП в России в этом году ожидается на уровне 4,5-5,5%, в 2021 году экономика перейдет к росту — 3,5-4,5%. Ожидается также, что в 2023 году рост ВВП будет меньшим — 2-3%.

На случай, если пандемия окажется затяжной и будет сопровождаться усилением торговых противоречий и геополитической напряженностью, ЦБ представил рисковый сценарий. Он предполагает, что цена на российскую экспортную нефть Urals, несмотря на соглашение ОПЕК+, упадет до 25 долларов в 2021 году и в 2023 году будет все еще ниже, чем в 2020-м — 35 долларов. Спад ВВП при развитии рискового сценария в 2020 году составит те же 4,5–5,5%, а в 2022–2023 годах его рост составит 1–2% и 1,5–2,5% соответственно.

Опрошенные "Прайм" аналитики считают, что при откате цены на российскую нефть до 25 долларов за бочку рубль может обесценится до более чем 80 рублей за доллар. При этом российская экономика сможет выдержать такую финансовую нагрузку в течение 3 лет без разрушительных последствий.

"Однако, на то, чтобы преодолеть последствия, вызванные таким шоком, а это инфляция более 10% в год, рост долговой нагрузки выше 30% ВВП, понадобится не один год", — пояснил начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.

Опасений за стабильность рубля будет еще больше в случае, если цена Brent в среднем за 12 месяцев составит 25 долларов за баррель. В Райффайзенбанке полагают, что дисконт Urals к бенчмарку может составить 1,5-2 доллара. "В отсутствии существенной поддержки со стороны Банка России и Минфина рубль упадет до 80-85 рублей за доллар", — отмечает Порывай.

В экстренном случае на помощь может прийти государство — в 2014-2016 годах у регулятора уже был опыт поддержки рубля всеми доступными инструментами при серьезном снижении цен на нефть, поэтому разводить руками рано. Да и вообще держать ориентир на рисковый сценарий не стоит, считает Ферапонтов, аргументируя тем, что в нынешний "короновирусный кризис" стрессовый сценарий не реализовался полностью, а регулятор успешно и вовремя подключил все необходимые инструменты и методы.