МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть продолжают дорожать во вторник вечером, восстанавливаясь после обвала накануне, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.40 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,75%, до 41,75 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 0,48%, до 39,73 доллара за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI тем временем дорожали на 0,59%, до 39,54 доллара за баррель.

На рынке нефти во вторник отмечается коррекционный рост после того, как по итогам предыдущих торгов цены на это сырье упали на 3-4%. Распродажи были, в частности, связаны с обострением опасений относительно перспектив мировой экономики в свете усугубления ситуации с коронавирусом.

"Вчерашняя потеря двух долларов — это довольно резкое падение, поэтому рынок сегодня корректируется", — отметил аналитик Rystad Energy Бьернар Тунхойген (Bjornar Tonhaugen), чье мнение приводит агентство Рейтер.

Кроме того, трейдеры ждут данных Американского института нефти (API) по запасам сырья в США на предыдущей неделе. Аналитики ждут, что данные, которые будут опубликованы в ночь на среду, покажут снижение запасов нефти и бензина в США на прошлой неделе и рост запасов дистиллятов, включая дизельное топливо. В среду аналогичные данные опубликует минэнерго США. Прогнозируется снижение запасов нефти на 2,26 миллиона баррелей после сокращения на 4,4 миллиона баррелей неделей ранее.

"Путь к стабилизации ситуации на рынке нефти стал более тернистым, но мы все еще видим, что спрос превышает предложение, а профицит (сырья — ред.) постепенно исчезает", — приводит агентство мнение главы отдела экономики швейцарского банка Julius Baer Норберт Ракер (Norbert Rucker).