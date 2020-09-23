МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Цены на нефть после утреннего снижения перешли к росту в ожидании еженедельной статистики минэнерго США по запасам сырья в стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.42 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,46% — до 41,91 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 0,28%, до 39,91 доллара за баррель. Утром в среду цены снижались в пределах 1%.

Позже в среду инвесторы ждут данных минэнерго США по запасам нефти в стране за минувшую неделю. Аналитики полагают, что запасы снизились на 2,26 миллиона баррелей после сокращения на 4,4 миллиона баррелей неделей ранее. При этом по оценке Американского института нефти (API), запасы нефти в США за прошедшую неделю выросли на 691 тысячу баррелей.

В то же время на рынке сохраняется обеспокоенность по поводу распространения коронавируса и его влияния на мировую экономику в целом и спрос на сырье в частности.

"В этом году мировой спрос на нефть сократится более чем на 10% по сравнению с прошлым годом, примерно до 90 миллионов баррелей в сутки из-за кризиса COVID-19. Это станет самым сильным шоком для спроса в истории отрасли", — приводит агентство Рейтер мнение аналитиков Eurasia Group.