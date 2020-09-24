МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть немного опускаются в четверг вечером на фоне сохранения неопределенности относительно перспектив мировой экономики и ситуации с коронавирусом, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.24 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,31% — до 41,64 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 0,05%, до 39,91 доллара за баррель.

Участников рынка беспокоят перспективы мировой экономики и спроса на нефть на фоне возобновления роста случаев заболевания коронавирусом и повторного введения некоторыми странами ограничений.

"Текущий экономический и нефтяной фон совсем не обнадеживает. Это предотвратило попытку ралли", — сказал агентству Рейтер старший рыночный аналитик брокерской компании PVM Тамаш Варга (Tamas Varga). В течение двух предыдущих сессий цены на нефть росли.

Трейдеры также оценивают сообщения в СМИ, согласно которым министр нефти Ирака Ихсан Абд аль-Джаббар заявил, что страна рассчитывает на соглашение с ОПЕК+ по увеличению экспорта нефти. Неделей ранее министр сказал, что Ирак разработал план по компенсации до конца 2020 года своего перепроизводства нефти в рамках сделки ОПЕК+.