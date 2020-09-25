МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть продолжают опускаться в пятницу вечером на беспокойстве инвесторов из-за перспектив развития мировой экономики, при этом темп этого снижения остаётся умеренным, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.01 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,26%, до 41,83 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 0,35%, до 40,17 доллара за баррель. В течение дня котировки демонстрировали примерно такие же результаты.

В центре внимания трейдеров продолжает находиться ситуация с распространением коронавируса. Артикулируемые риски возникновения "второй волны" инфицирования ставят под угрозу перспективы восстановления и развития мировой экономики, что в свою очередь создает преграды для роста спроса на нефть.

"Этот месяц не был благоприятным для нефтяного рынка. Рост числа заражений, замедление экономического восстановления и зашедшие в тупик переговоры в США о стимулировании экономики сдержали робкое восстановление спроса на топливо", — цитирует агентство Рейтер слова нефтяного брокера PVM Стивена Бреннока (Stephen Brennock).

Тем временем нефтесервисная компания Baker Hughes опубликовала данные, согласно которым за неделю, завершившуюся 25 сентября, число действующих нефтяных буровых установок в США выросло на четыре, до 183 агрегатов. Это также не добавило оптимизма нефтяным "быкам", поскольку свидетельствует о росте предложения сырья в будущем на рынке.