МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Цены на нефть днем перешли к умеренному росту после некоторого утреннего снижения, таким образом, с началом новой недели нефтяные котировки не уходят далеко от уровней предыдущего закрытия — в отсутствие ярких факторов, которые подсказали бы инвесторам направление дальнейшего движения, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.59 мск цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,35%, до 42,6 доллара за баррель, ноябрьских — на 0,43%, до 42,1 доллара. Стоимость ноябрьских фьючерсов на WTI увеличивалась на 0,5%, до 40,57 доллара за баррель. Утром в понедельник цены снижались, так же умеренно.

Цены на нефть перешли к росту в понедельник днем, но особых позитивных факторов для продолжения этой тенденции не видно. Некоторое влияние на рынок оказали слова главы Минэнерго РФ Александра Новака. Комментируя повестку заседания глав минэнерго "большой двадцатки" 27-28 сентября, он, в частности, отметил, что страны-производители нефти сократили добычу, и частично спрос был восстановлен, при этом все страны G20 выступают за координацию совместных усилий для скорейшего восстановления потребления энергетических ресурсов.

При этом трейдеров продолжает беспокоить распространение коронавируса в мире, который может затормозить процесс восстановления мировой экономики и оказать давление на спрос на нефть.

"Рост ежедневных выявленных случаев заражения коронавирусом ускорился, и теперь их общее число приближается к 33 миллионам. Наиболее сильно страдают густонаселенные страны. Скорость распространения вируса является главным опасением как для сектора здравоохранения, так и для финансовых инвесторов", — сказал агентству Рейтер старший рыночный аналитик брокерской компании PVM Тамаш Варга (Tamas Varga).

Новак также признал, что страны G20, как и государства ОПЕК+, хотя и отмечают стабилизацию ситуации на рынке нефти в последние месяцы, однако видят риски "второй волны" пандемии коронавируса, в связи с чем нужно "держать руку на пульсе".