МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Цены на нефть в среду вечером перешли к росту после публикации данных по запасам сырья в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.51 мск цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,65%, до 41,83 доллара за баррель, ноябрьских — снижалась на 0,54%, до 40,81 доллара. Стоимость ноябрьских фьючерсов на WTI росла на 1,12%, до 39,74 доллара за баррель. При этом среду днем цены снижались.

Поддержку нефтяным котировкам оказывают данные минэнерго США по запасам нефти в стране, согласно которым коммерческие запасы этого сырья за минувшую неделю снизились на 2 миллиона баррелей, или на 0,4%, и достигли 492,4 миллиона баррелей. Аналитики, напротив, ожидали увеличения запасов нефти.

При этом цены на "черное золото" продолжают находиться под давлением из-за неопределенности перспектив мировой экономики в период пандемии коронавируса. Рост числа заболевших и возможное начало "второй волны" вызывают опасения за спрос на сырье. По последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире зарегистрировано 33,4 миллиона подтвержденных случая COVID-19, а число скончавшихся от коронавируса в мире превысило 1 миллион.

Кроме того, участники рынка оценивают новости из Ливии. Во вторник ливийская компания Arabian Gulf Oil Co (Agoco) возобновила добычу нефти на крупнейшем ливийском месторождении Sarir. "Опасения вокруг стагнации спроса и возвращение ливийского экспорта продолжают оказывать давление на стоимость нефти", — цитирует агентство Рейтер главу отдела экономики швейцарского банка Julius Baer Норберт Ракер (Norbert Rucker).