МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Добыча нефти в Ливии выросла до 270 тысяч баррелей в день, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, по неофициальным данным, это означает почти удвоение с начала недели.

"Добыча нефти в Ливии выросла до 270 000 баррелей в день, поскольку страна-член ОПЕК наращивает экспортную активность после ослабления блокировок", — говорится в сообщении.

Большинство нефтяных месторождений и портов Ливии были закрыты с января из-за блокировки нефтяных объектов. В стране продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны и поддерживается Турцией, и Ливийской национальной армией под командованием Халифы Хафтара, политическую поддержку которому оказывает Египет.

В результате сложившейся ситуации добыча нефти в стране резко снизилась — по данным агентства, в апреле и мае она составила 90 тысяч баррелей в день против 1,1 миллиона баррелей в сутки, которые страна добывала в 2019 году. Но в середине сентября Хафтар заявил о возобновлении добычи и экспорта нефти из портов Ливии, которые были закрыты с января из-за военных действий.

При этом по данным агентства Блумберг, в понедельник добыча нефти в Ливии достигла 150 тысяч баррелей в день.