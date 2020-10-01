МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Ускоренное падение мировых цен на нефть продолжается: стоимость марки Brent опустилась уже ниже 40 долларов за баррель а WTI — ниже 38 долларов за баррель, обновив минимумы за полмесяца, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.24 мск цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падает на 5,3%, до 40,06 доллара за баррель. Минутами ранее эта цена оказалась на уровне 39,95 доллара за баррель. Стоимость ноябрьских фьючерсов на WTI в то же время опускается на 6,07%, до 37,78 доллара за баррель. Котировки опустились ниже 40 и ниже 38 долларов за баррель соответственно впервые с 15 сентября.

Неуверенность в позитивном для котировок соотношении глобальных спроса и предложения нефти по-прежнему оказывают давление на стоимость этого сырья.

Число случаев заражения коронавирусом растет, что создает риски для восстановления экономики и, соответственно, для спроса на сырье.

Кроме того, трейдеры обратили внимание на сообщения СМИ о том, что добыча нефти в Ливии восстанавливается ускоренными темпами, увеличившись до 270 тысяч баррелей в сутки, в то время как ещё в понедельник агентство Блумберг сообщало о том, что показатель составлял около 150 тысяч баррелей в день.