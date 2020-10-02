МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отклонил иск инвесторов-физлиц, требовавших признать незаконными действия ПАО "Московская биржа" в ситуации с отрицательными значениями цен на нефть и взыскать с биржи свои убытки, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Пять изначальных истцов-физлиц и еще одиннадцать граждан, привлеченных судом в качестве соистцов, в пятницу требовали, в частности, признать незаконным бездействие биржи в виде неизменения 20 апреля размеров гарантийного обеспечения по контрактам на нефть марки Light Sweet Crude Oil, неизменения нижней границы цен, невозобновления торгов по указанным контрактам. Истцы требовали признать незаконными действия по экспирации (исполнению) контрактов по цене минус 37,63 долларов.

В иске были также заявлены требования о взыскании сумм убытков в пользу каждого из истцов в диапазоне от 29 тысяч рублей до 11 миллионов рублей.

"В удовлетворении исковых требований отказать", — огласил судья Игорь Бурмаков резолютивную часть решения.