МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Рост цен на нефть ускорился к середине дня понедельника, теперь он достигает примерно 4% — инвесторы и спекулянты после обвала котировок в пятницу и ранее, в конце сентября, воспользовались для коррекции новостями из США и Норвегии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.53 мск цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 3,72%, до 40,73 доллара за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на WTI — на 4,13%, до 38,58 доллара за баррель. Утром цены росли в пределах 2%.

Ключевым фактором для роста цен на нефть в понедельник остается коррекция — трейдеры покупают сырье, подешевевшее только за прошлую неделю на 6-8%.

Мировые инвесторы продолжают следить за новостями о здоровье президента США Дональда Трампа, которого госпитализировали с коронавирусом в пятницу. Эти новости вызвали распродажи на мировых фондовых и сырьевых рынках на фоне опасений за перспективы президентских выборов в ноябре.

Однако затем врачи американского президента сказали, что его состояние продолжает улучшаться и его могут выписать уже в понедельник. Это способствовало коррекционному подъему на мировых биржах, и нефтяной рынок не стал исключением.

Теперь этот рост ускорился на других новостях. Как отмечает агентство Рейтер, поддержку ценам на нефть также оказывают новости о забастовке рабочих нефтегазовой отрасли в Норвегии, в результате которой были закрыты четыре нефтегазовых месторождения компании Equinor. По данным Норвежской нефтегазовой ассоциации (NOG), забастовка может привести к снижению производственных мощностей Норвегии на 330 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в день, или на 8% от общего объема добычи.