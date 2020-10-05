МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут на 6% в понедельник вечером, причем рост заметно ускорился с открытием торгов в США, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 17.57 мск цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 5,75% — до 41,53 доллара за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на американскую WTI — на 6,32%, до 39,41 доллара за баррель. Днем цены росли на 4%.

Одним из факторов для подорожания "черного золота" в понедельник является коррекция — сырье стало привлекательнее для покупки после того, как только за прошлую неделю подешевело на 6-8%.

Поддержку котировкам оказывают и новости о здоровье американского президента Дональда Трампа, который был госпитализирован с коронавирусом в минувшую пятницу. Врачи Трампа сказали, что его состояние продолжает улучшаться и его могут выписать уже в понедельник. На этом фоне все основные фондовые индексы США растут более чем на 1,3%.

Еще одна причина для роста цен на нефть — забастовка рабочих нефтегазовой отрасли в Норвегии, в результате которой были закрыты четыре месторождения компании Equinor. Норвежская нефтегазовая ассоциация (NOG) сообщила, что забастовка может привести к снижению производственных мощностей Норвегии на 330 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в день, или на 8% от общего объема добычи.

Однако аналитики не склонны излишне оптимистично оценивать текущий рост цен. "Нефтяной рынок находится в нескончаемом цикле неопределенности", — отмечает нефтяной брокер PVM Стивен Бреннок (Stephen Brennock), комментарий которого приводит агентство Рейтер.