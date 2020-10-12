МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть дешевеют в среднем на 3% в понедельник вечером, ускорив темпы падения, инвесторы обеспокоены возможностью увеличения предложения на нефтяном рынке, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.43 мск цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падала на 2,94%, до 41,59 доллара за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на WTI — на 3,15%, до 39,32 доллара за баррель. Днем нефть дешевела в пределах 1,5%.

Давление на котировки оказывают новости из Норвегии и США. За прошлую неделю нефть подорожала почти на 10% на сообщениях об урагане в Мексиканском заливе и забастовках в Норвегии. Теперь, когда ураган ослаб, а забастовки закончились, цены на нефть вернулись в "красную зону".

По данным СМИ, многие нефтедобывающие платформы в Мексиканском заливе уже восстановили работу на фоне ослабления урагана "Дельта". В субботу Национальный центр США по слежению за ураганами сообщил, что "Дельта" ослабла до уровня депрессии.

Инвесторы также обратили внимание на сообщения СМИ о прекращении забастовки в Норвегии. Ранее норвежская госкомпания Equinor предупредила, что если забастовка работников нефтегазовой отрасли страны продолжится до 14 октября, то это может привести к временной остановке добычи на крупном месторождении Johan Sverdrup в Северном море.

Кроме того, Национальная нефтяная компания Ливии (National Oil Corporation, NOC) объявила о прекращении действия режима форс-мажора на крупнейшем в стране нефтяном месторождении Шарара, что также оказывает давление на котировки.