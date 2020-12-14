МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Европейские фондовые индексы в понедельник преимущественно закрылись ростом на оптимизме, вызванном хорошей макростатистикой и новостями вокруг Brexit, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций закрылся коррекционным снижением

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,23%, до 6531,83 пункта, французский CAC 40 — вырос на 0,37%, до 5527,84 пункта, немецкий индекс DAX — увеличился на 0,83%, до 13223,16 пункта.

В понедельник поддержку рисковым настроениям на рынках оказала надежда на постепенное восстановление экономики после кризиса. По мере того как разные страны начинают вакцинацию от коронавируса, экономическая активность в мире начинает восстанавливаться. Так, объем промышленного производства в еврозоне в октябре вырос на 2,1% в месячном выражении, а в годовом — снизился на 3,8%. При этом ожидалось, что показатель в месячном выражении вырос на 2%, а в годовом — снизился на 4,4%.

Участники рынка также продолжают следить за ситуацией вокруг переговоров между Великобританией и Европейским союзом. Стороны сообщили, что переговоры по торговому соглашению будут продолжены, стороны будут искать возможность компромисса до последнего. Ранее стороны договорились принять решение о будущем торговой сделки 13 декабря. Великобритания и ЕС близки к прогрессу на переговорах по Brexit

"Европейские фондовые рынки демонстрируют рост по мере продолжения британо-европейских торговых переговоров", — считает рыночный аналитик CMC Markets Дэвид Мэдден (David Madden), мнение которого приводит агентство Франс Пресс.

Давление на британский индекс тем временем оказало падение акций фармацевтической компании AstraZeneca на 5,9%. Поводом для продаж послужили новости о том, что AstraZeneca приобретает американскую фармкомпанию Alexion за 39 миллиардов долларов.