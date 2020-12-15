ВАШИНГТОН, 15 дек — ПРАЙМ. Биржи США закрылись разнонаправленно на фоне голосования выборщиков на президентских выборах и рекордного числа смертей от COVID, свидетельствуют данные торгов. Европейские биржи закрылись в основном ростом на оптимизме вокруг Brexit

Индекс общего рынка S&P 500 упал на 0,44%, до 3647,33 пункта, промышленный Dow Jones снизился на 0,62%, до 29860,04 пункта, а высокотехнологичный NASDAQ вырос на 0,5%, до 12440,04 пункта.

Выборщики голосуют на выборах президента США и, как ожидается, официально подтвердят победу демократа Джо Байдена над действующим президентом-республиканцем Дональдом Трампом. Также США в понедельник превысили печальную отметку в 300 тысяч смертей заболевших коронавирусом.

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