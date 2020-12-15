МОСКВА/ЛОНДОН, 15 дек — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые рынки растут во вторник на ожиданиях того, что вакцинация от коронавируса поможет ограничить распространении инфекции, что будет позитивно для восстановления экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.31 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,4%, до 6557,27 пункта, французский CAC 40 — на 0,57%, до 5558,9 пункта, немецкий DAX — на 0,6%, до 13303,05 пункта. Европейские биржи закрылись в основном ростом на оптимизме вокруг Brexit

Инвесторы обратили внимание на заявления министра здравоохранения Германии Йенса Шпана, который рассчитывает, что к концу лета около 60% населения страны могут быть привиты от коронавируса.

При этом британский индекс в начале торгов демонстрировал негативную динамику, однако за первый час работы биржи отыграл падение. По мнению аналитиков, первоначальное снижение было связано с новостями о переводе Лондона на третий, максимальный, уровень коронавирусных ограничений. Но затем инвесторы также обратили влияние на статистику, согласно которой безработица в стране в августе-октябре выросла до 4,9% с 4,8% в июле-сентябре. При этом аналитики прогнозировали рост показателя до 5,1%.

Известие же о, по сути, окончательной победе Джо Байдена на президентских выборах в США, как отмечают аналитики, не стала важным фактором для FTSE 100, поскольку была давно ожидаемой. По итогам голосования выборщиков в понедельник демократ Джо Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа, который итоги выборов не признает. Результаты голосования выборщиков должен утвердить конгресс 6 января. Рубль ушел в отрыв. Что будет с ценами и доходами россиян

Несмотря на рост рынков во вторник, аналитики отмечают осторожность трейдеров в торгах на фоне неопределенности в перспективах окончания пандемии коронавируса, которая оказывает давление на всю мировую экономику. "Участники рынка по-прежнему сохраняют осторожность в ожидании света в конце туннеля", — сказал агентству Рейтер стратег Commerzbank Райнер Гюнтерманн (Rainer Guntermann).